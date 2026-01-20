Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Martes 20 de Enero, 2026
La Paz

Presentan el libro “30 mujeres empoderadas de Baja California Sur” este viernes en La Paz

La obra de la escritora Angie Montoya rinde homenaje al liderazgo femenino con la participación especial de la actriz Dolores Heredia.
20 enero, 2026
La ciudad de La Paz se prepara para un evento literario muy especial. Este viernes 23 de enero se presentará el libro “30 mujeres empoderadas de Baja California Sur”. La obra fue escrita por Angie Montoya y busca reconocer a mujeres que han hecho historia en el estado. La cita es en la Sala de Conciertos La Paz a partir de las 17:00 horas.

El libro cuenta historias reales de liderazgo y éxito. En sus páginas aparecen mujeres que han destacado en la cultura, el deporte y la política. También se incluyen relatos sobre educación y activismo social en la entidad. La entrada al evento será libre para todo el público que desee conocer estas trayectorias de vida.

Un gran atractivo de la tarde será la presencia de Dolores Heredia. La famosa actriz es orgullosamente paceña y ha triunfado en el cine mexicano. Ella participará de forma especial en la presentación de esta obra. Su apoyo refuerza el mensaje de fuerza y talento que el libro quiere transmitir a las nuevas generaciones.

Música y cultura en el corazón de La Paz

El evento no solo será lectura y plática. La música también tendrá un lugar importante durante la tarde del viernes. Las pianistas Jesús Leonor Isaias Verdugo, conocida como “Quichu”, y Olga María Cota ofrecerán intervenciones musicales. Esto creará un ambiente artístico completo para todos los asistentes en la capital.

La presentación se realizará en la calle Morelos número 1055, esquina con Marcelo Rubio. Este edificio se ha vuelto un punto clave para la cultura en Baja California Sur. La autora Angie Montoya espera que el libro sirva para visibilizar el trabajo que muchas mujeres realizan a diario por nuestra comunidad.

Este tipo de proyectos editoriales ayudan a preservar la memoria de nuestro estado. Al conocer estas historias, la sociedad puede valorar mejor el papel de la mujer en el desarrollo regional. Se invita a las familias paceñas a asistir y ser parte de este homenaje al esfuerzo y la resiliencia sudcaliforniana.

EtiquetasInstituto Sudcaliforniano de Cultura
