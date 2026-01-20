Presentan en La Paz el libro “El Pacto de Todos Santos” sobre la lucha contra la minería tóxica

El Archivo Histórico de Baja California Sur Pablo L. Martínez fue sede de un evento importante. Se presentó el libro “El Pacto de Todos Santos”, escrito por Vicky Güereña Mills. La obra narra la lucha civil contra la minería tóxica en nuestro estado. También analiza el impacto de los megadesarrollos en la región sudcaliforniana.

El evento se realizó el pasado viernes 16 de enero en la capital. Reunió a diversos académicos, activistas y ciudadanos preocupados por el medio ambiente. Entre los presentadores estuvieron Víctor Adrián Trujillo Muñoz, Leonardo Reyes Silva y Juan Ángel Trasviña. Todos coincidieron en que este libro es vital para entender la organización social actual.

Durante la charla, los expertos recordaron cómo nació este movimiento ciudadano. El libro explica el contexto social y ambiental que dio origen al pacto. Se considera un antecedente clave en la defensa del territorio frente a grandes proyectos. La autora busca que esta memoria no se pierda con el paso del tiempo.

La importancia histórica de la defensa del agua en BCS

El Pacto de Todos Santos se firmó hace más de diez años en el estado. En ese momento, la comunidad se unió para frenar proyectos que ponían en riesgo el agua. El libro de Güereña Mills destaca que la unidad fue la clave del éxito. Hoy, este pacto es un símbolo de la protección del patrimonio natural de Baja California Sur.

La obra no solo cuenta la historia, sino que invita a la reflexión crítica. Destaca la importancia de que la sociedad participe en las decisiones sobre su tierra. Según los presentadores, la lucha por un desarrollo sano sigue muy vigente. El libro sirve como guía para las nuevas generaciones que desean proteger el medio ambiente.

Finalmente, los asistentes celebraron la publicación de esta investigación. Se destacó que documentar estos hechos fortalece la democracia en la entidad. La defensa del suelo sudcaliforniano frente a la minería sigue siendo un tema prioritario en la agenda local. El libro ya se encuentra disponible para quienes deseen conocer más sobre esta etapa histórica.

