Presentación del libro “Patri-atemporal”; una mirada sobre el ser mujer desde otro lugar

Marthe Alicia Sabin, quien arriesgadamente se decide a redactar una parte de sus vivencias en letras y papel, presentó su libro “Patri-atemporal” en el Centro Cultural La Paz.

De acuerdo con la autora, el libro expone un sinfín de esfuerzo, reflejado ante las palabras plasmadas en el texto; aunado a una reflexión sobre el amor, el género y la diversidad, posicionado desde un lugar distinto al que socialmente se puede tener:

“Yo no me había dado cuenta hasta hoy, así, conscientemente, de que probablemente es uno de los pocos escritos que están hablados desde la diversidad. Y no es que quiera levantarme yo algo tan importante, pero simplemente así desde las mujeres. Desde la mujer, la diversidad; creo que hay muy pocos escritos que lo hablan. Y pienso que ojalá haya muchas personas se alienten con esto”, detalló la autora Marthe Sabin.