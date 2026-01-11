Presentan primer video promocional del Mundial en México y despierta emoción rumbo a la Copa del Mundo

La cuenta regresiva rumbo a la próxima Copa del Mundo dio un paso simbólico con la presentación del primer video promocional del Mundial en México, material que ha comenzado a circular en plataformas digitales y redes sociales, generando entusiasmo entre aficionados y especialistas del futbol.

El video resalta elementos representativos de la cultura mexicana, la pasión de su afición y la relevancia histórica del país como anfitrión, recordando que México será nuevamente escenario del máximo evento del balompié internacional. Las imágenes buscan transmitir el espíritu festivo y la conexión entre el futbol y la identidad nacional, uno de los sellos distintivos de las ediciones mundialistas celebradas en territorio mexicano.

La difusión de este primer promocional marca el arranque de la estrategia de comunicación rumbo al torneo, con la intención de posicionar a México como un anfitrión clave y reforzar la expectativa de millones de seguidores dentro y fuera del país.

Con este lanzamiento, el Mundial comienza a sentirse más cerca, mientras crece la conversación sobre la organización, las sedes y el impacto social, económico y deportivo que traerá la Copa del Mundo a México.

