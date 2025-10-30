Presentan proyectos de embellecimiento urbano para fortalecer movilidad y desarrollo sostenible en Los Cabos

Estrategia integral para revitalizar el entorno urbano

Los Cabos, Baja California Sur.– Con el objetivo de fortalecer la movilidad peatonal, mejorar la imagen urbana y generar espacios públicos accesibles y atractivos, autoridades del XV Ayuntamiento de Los Cabos presentaron los proyectos de embellecimiento urbano que forman parte de una estrategia integral para transformar zonas clave del municipio.

El encuentro fue encabezado por la Dirección de Proyectos Estratégicos y la Dirección General de Desarrollo Urbano, quienes expusieron las propuestas iniciales del programa.

“Camina Cabo”: movilidad segura y convivencia

El primer proyecto presentado fue “Camina Cabo”, una iniciativa que busca priorizar la movilidad peatonal en el centro de Cabo San Lucas. El plan contempla modificaciones urbanas que promuevan una movilidad más segura, el disfrute de actividades al aire libre y la convivencia en espacios públicos cómodos y funcionales para locales y turistas.

También se presentaron propuestas de intervención en el mirador de San José del Cabo, ubicado en Playa Costa Azul, así como acciones de rehabilitación y mantenimiento del Centro Histórico. El objetivo es preservar el valor cultural, turístico y social de estas zonas emblemáticas.

Estas obras forman parte de un plan coordinado para revitalizar el entorno urbano y fortalecer la identidad del destino.

Colaboración institucional

La presentación se realizó ante representantes de FITURCA, quienes manifestaron su disposición para colaborar con el Ayuntamiento en la gestión de recursos y ejecución de los proyectos.

Con esta estrategia, Los Cabos reafirma su compromiso con el desarrollo sostenible, la movilidad urbana y la creación de espacios públicos que reflejen el valor y la diversidad de su comunidad.