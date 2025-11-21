Presidenta Sheinbaum destaca actitud de Fátima Bosch: “Hay que levantar la voz”

Fátima Bosch, la recién coronada Miss Universo 2025, fue reconocida por la presidenta Claudia Sheinbaum en el Palacio Nacional. Durante su conferencia matutina del viernes 21 de noviembre de 2025, la mandataria federal felicitó a la concursante. La presidenta destacó la valentía de la mexicana al alzar la voz frente a lo que percibió como una injusticia durante la competencia.

El ejemplo de levantar la voz

La presidenta Sheinbaum Pardo subrayó que lo que más le llamó la atención de Bosch fue su reacción durante la polémica del certamen. Ella consideró que la tabasqueña es un ejemplo porque “levanta la voz en un momento en donde siente que hay una injusticia contra ella”. Sheinbaum afirmó que el caso de Bosch demuestra que “cuando hay una injusticia, y particularmente para las mujeres, hay que levantar la voz”.

La actitud de la ganadora de Miss Universo 2025 fue considerada un desafío a los estereotipos. La mandataria recordó el dicho popular “calladita te ves más bonita” y aseguró que esa idea ha quedado atrás. Enfatizó que “Las mujeres nos vemos más bonitas cuando hablamos y cuando participamos”.

Contexto y reacciones

Aunque Sheinbaum reconoció que el concurso de Miss Universo “siempre tiene su cuestionamiento”, decidió no entrar en ese debate. La presidenta comentó que esta actitud de valentía es un ejemplo para “todas y todos los mexicanos, y para las mujeres”. También relató haber visto un video proveniente de Tabasco, estado natal de Bosch, donde la población se unió y estaba aplaudiendo a la concursante.

La mandataria relacionó estos cambios con una “revolución de las conciencias” y destacó el avance de las mujeres en otros ámbitos. Señaló que su llegada a la Presidencia tiene un carácter simbólico, el cual se ve reflejado en el reconocimiento a mujeres en instituciones como el Ejército Mexicano y la Marina.