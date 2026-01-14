El préstamo “rápido” que sale caro: alertan por apps montadeudas y fraudes digitales

La promesa de dinero rápido y sin trámites se ha convertido, para muchas personas, en la puerta de entrada a una red de fraude y extorsión digital. Durante enero, un mes marcado por la presión económica tras los gastos de fin de año, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) advirtió sobre el incremento de casos relacionados con las llamadas aplicaciones “montadeudas”.

Estas plataformas, que operan principalmente a través de aplicaciones móviles y sitios digitales, se anuncian como préstamos inmediatos, sin revisar buró de crédito ni pedir requisitos. Sin embargo, lejos de ser una alternativa financiera legítima, funcionan de manera ilegal y tienen como objetivo colocar a las personas en un círculo de deudas artificiales, amenazas y cobros indebidos.

De acuerdo con la SSPC, este tipo de aplicaciones suele difundirse mediante redes sociales, buscadores, mensajes instantáneos o correos electrónicos, aprovechando la urgencia económica de los usuarios. Una vez instaladas, solicitan accesos excesivos al teléfono celular, como la lista de contactos, fotografías, archivos o ubicación, información que posteriormente es utilizada como herramienta de presión.

En muchos casos, las aplicaciones otorgan montos pequeños o realizan depósitos que no fueron solicitados. A partir de ese momento comienzan a aplicar intereses desproporcionados y plazos de pago muy cortos, lo que deriva rápidamente en supuestos adeudos impagables. Cuando la persona no cumple, se activan amenazas, hostigamiento y extorsión, que pueden incluir mensajes intimidatorios o la difusión de datos personales a familiares y conocidos.

Ante este escenario, la SSPC exhortó a la población a no dejarse llevar por ofertas que parecen demasiado buenas para ser reales y a verificar que cualquier institución financiera esté debidamente registrada ante la Condusef. También recomendó evitar aplicaciones que pidan permisos innecesarios y no compartir información personal o financiera sensible en plataformas cuya confiabilidad no esté comprobada.

La dependencia federal advirtió que aceptar depósitos no solicitados es una de las prácticas más comunes de los montadeudas para generar “deudas fantasma”, por lo que insistió en rechazar este tipo de transferencias y revisar con cuidado los términos y condiciones de cualquier servicio financiero digital.

Finalmente, la SSPC subrayó que ante amenazas, acoso o intentos de extorsión, la recomendación es no realizar pagos adicionales y denunciar de inmediato, a fin de evitar que este tipo de fraudes continúe afectando a más personas.

