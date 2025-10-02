Reportan detención del “Motorraton”, presunto generador de violencia en Ciudad Constitución

En redes sociales reportan que en la noche del miércoles 1 de octubre, autoridades de los tres niveles de gobierno lograron la captura de Luis Torres, alias el “Moto Ratón”, considerado uno de los principales generadores de violencia en el municipio de Comondú, Baja California Sur. La presunta detención se dio tras un operativo en el que participaron elementos castrenses, corporaciones locales y personal de inteligencia de la SSP Federal.

El “Moto Ratón” era identificado como lugarteniente directo de Abraham Cervantes Escárega, alias el “Mata Niños”, y tenía bajo su mando a una fracción de sicarios ligados a un jefe regional apodado “El Babay”. Su presunta captura representa un golpe significativo contra las estructuras criminales que operan en la región, donde la disputa por el control territorial ha derivado en múltiples hechos violentos en los últimos años.

La operación se ejecutó en las calles Independencia, entre Luis Echeverría y Díaz Ordaz, de la colonia Pueblo Nuevo, en Ciudad Constitución. De acuerdo con reportes preliminares extraoficiales, Torres resultó herido por impacto de arma de fuego, por lo que fue ingresado a un hospital antes de ser puesto bajo custodia oficial. Este detalle recuerda la complejidad de los operativos contra grupos armados en Baja California Sur, donde la resistencia de los objetivos suele desencadenar enfrentamientos.

Supuestamente, la Base de Operaciones Mixta fue la encargada de coordinar la acción en campo, mientras que la inteligencia federal proporcionó la información clave para ubicar los movimientos del presunto criminal. Se trató de un despliegue quirúrgico que evitó mayores daños a la población civil, en una zona que en el pasado reciente ha sido escenario de ajustes de cuentas entre facciones rivales.

El “Moto Ratón” había sido señalado en diversas carpetas de investigación como un actor clave en la distribución de droga, extorsiones y ataques armados en Comondú. Fuentes cercanas al caso indican que su rol dentro de la estructura del “Mata Niños” le otorgaba influencia directa en la operación de células criminales que mantenían atemorizada a la población.

