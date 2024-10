Presunta negligencia veterinaria en La Paz cobra la vida de un canino

Una presunta negligencia veterinaria fue denunciada públicamente en redes sociales tras la muerte de un perro, Philip. Su dueña, Karina Acosta, acusó a la clínica veterinaria que lo atendió de ser responsable del fallecimiento. En un mensaje, Acosta agradeció a quienes le brindaron apoyo, pero expresó su dolor y frustración por las circunstancias que rodearon la muerte de su mascota.

Según Acosta, el lunes 7 de octubre llevó a Philip a la clínica para recibir atención, encontrándose en perfecto estado de salud. Sin embargo, después de varias horas, su mascota comenzó a mostrar signos de golpe de calor severo, baja oxigenación y otros síntomas críticos. Acosta afirma que, al llegar a la clínica, el estado de Philip era alarmante y que no recibió información oportuna sobre su condición, lo que, según ella, agravó la situación.

“Ellos me van a alegar y me van a decir que no fue su culpa. ¿Cómo no va a ser su culpa si yo te lo llevé en perfecto estado? No sé desde qué horas me lo tuviste en un área sin aire acondicionado ni ventilación”, aclaró Acosta.