Reportan presunta privación ilegal de la libertad en colonia Los Olivos, La Paz

La noche del jueves 18 de diciembre se reportó una presunta privación ilegal de la libertad en la ciudad de La Paz; sin embargo, hasta el momento las autoridades de seguridad estatal no han emitido información oficial que confirme los hechos.

De acuerdo con información preliminar que ha circulado en redes sociales, el presunto incidente habría ocurrido en las calles Galeana, entre Allende y Juárez, en la colonia Los Olivos. Según testimonios difundidos de manera extraoficial, una camioneta de color gris arribó al lugar, de la cual habrían descendido tres masculinos armados, quienes presuntamente sometieron y se llevaron por la fuerza a una persona.

La persona habría sido identificada de manera preliminar como Arturo Castro, de 46 años de edad, de oficio albañil. Tras el presunto hecho, se realizó el reporte a las autoridades, lo que derivó en una intensa movilización policiaca en la zona y la activación de los protocolos de atención correspondientes.

Hasta el momento, se desconoce el paradero del individuo, y no se cuenta con información oficial que confirme la privación ilegal de la libertad ni las circunstancias en las que habría ocurrido.

Por su parte, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Baja California Sur activó una cédula de búsqueda para Arturo Espiridin Castro Espinoza, quien, de acuerdo con la información preliminar difundida, podría tratarse de la persona presuntamente privada de la libertad.

Las autoridades estatales no han confirmado ni desmentido los hechos, por lo que la información deberá considerarse de carácter preliminar, en espera de un posicionamiento oficial.