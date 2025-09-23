Presunto agresor en el CCH había anunciado en redes sociales el ataque

El ataque registrado en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) Plantel Sur fue anticipado en redes sociales por Lex Ashton N, identificado como presunto agresor. En un perfil de Facebook se publicaron fotografías de las armas que habría utilizado, entre ellas dos cuchillos, un hacha y gas lacrimógeno, así como una imagen de la vestimenta que portaba y una fotografía tomada en el plantel antes de los hechos.

Las publicaciones incluían dos cuchillos, un hacha, gas lacrimógeno, lentes oscuros y una pañoleta, junto con un mensaje en inglés que hacía referencia a una “misión” para eliminar la “basura”. Autoridades de la UNAM consideran que estas publicaciones demuestran la planeación deliberada del ataque y constituyen evidencia fundamental para la investigación.

En su publicación escribió en inglés la frase: “Scum like me has the mission to reap the garbage”, que se traduce como “Escoria como yo tiene la misión de recoger la basura”.

El lunes, minutos después del mediodía, el presunto agresor ingresó al estacionamiento del CCH Plantel Sur y atacó de manera directa a un alumno identificado como Jesús, quien perdió la vida. También resultaron heridos otro estudiante y un trabajador del plantel.

Tras ser enfrentado por alumnos que trataron de detenerlo, el presunto agresor subió a uno de los edificios y se lanzó desde el tercer piso para evitar ser sometido. Fue atendido por profesores y trasladado bajo custodia al hospital Regional de Traumatología 2 del IMSS, donde se encuentra estable.

La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) informó que se encuentra colaborando con las autoridades para las investigaciones correspondientes. Personal de seguridad resguardó el plantel tras los hechos.