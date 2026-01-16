FGE investiga actos de presunto canibalismo en Tabasco tras detención de sospechosos

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Tabasco confirmó la captura de dos individuos presuntamente involucrados en actos de canibalismo. La detención en el estado de Tabasco se derivó de una investigación iniciada tras la difusión de un video en redes sociales, donde se observa a los sujetos manipulando y consumiendo restos humanos, hechos que habrían ocurrido originalmente en junio de 2025.

El fiscal general, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, detalló que el operativo de captura se llevó a cabo con éxito en el municipio de Centro. Según el funcionario, las indagatorias preliminares sugieren que existen al menos otras cinco personas involucradas en estos actos de canibalismo, quienes actualmente están siendo rastreadas por las fuerzas de seguridad estatales para su localización.

Por su parte, el Ministerio Público inició formalmente la carpeta de investigación correspondiente para integrar las pruebas digitales y testimoniales. La FGE subrayó que los detenidos han sido puestos a disposición de las autoridades ministeriales competentes para iniciar el proceso judicial y así lograr determinar responsabilidades conforme a lo estipulado en el código penal vigente.

El titular de la institución, Óscar Tonatiuh Vázquez Landeros, señaló que las aprehensiones en Centro son solo el primer paso, ya que los hechos violentos ocurrieron en una localidad distinta a donde se realizaron los arrestos. Aunque no se ha revelado el nombre del municipio específico para no entorpecer las diligencias, el fiscal general aseguró que el caso se mantiene bajo estricta reserva técnica.

La Fiscalía General del Estado (FGE) precisó que no se darán a conocer las identidades de los imputados ni detalles adicionales sobre los cargos específicos en este momento. La prioridad del Ministerio Público es asegurar la cadena de custodia de las evidencias y garantizar que las acciones de investigación permitan determinar responsabilidades de manera contundente contra todos los implicados en este perturbador caso.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO

a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO Síguenos en Facebook, nos encuentras como Tribuna de México https://www.facebook.com/TribunaDeMexicoOficial/