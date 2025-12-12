Detienen a presunto feminicida de Maritza E., rescatan a dos menores de edad

La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó la detención de Luis Felipe D., señalado como presunto feminicida de Maritza Natalia E., durante un operativo realizado en el estado de Nuevo León en coordinación con la Fiscalía General de Justicia de esa entidad y la Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

De acuerdo con la información difundida por la autoridad, Luis Felipe D. fue ubicado y asegurado en compañía de sus dos hijas menores de edad, Maritza Natalia D. E. y Sofía Camila D. E., de 4 y 6 años respectivamente. Ambas quedaron bajo tutela de las autoridades de Nuevo León mientras se realiza el proceso de restitución con sus familiares.

La Fiscalía de Michoacán recordó que mantenía activa una recompensa de 100 mil pesos para quien aportara información que permitiera localizar al presunto responsable, esposo de la víctima, quien fue hallada sin vida el 29 de noviembre en Uruapan.

El cadáver de Maritza Natalia E., de 28 años, fue localizado dentro de un tambo de plástico en el río Santa Bárbara, a la altura del Camino Real a Santa Catarina, en la colonia 18 de Marzo. El hallazgo fue reportado por vecinos de la zona luego de observar el contenedor en el cauce. Personal de paramédicos y bomberos colaboró con la Fiscalía para recuperar el cuerpo, que posteriormente fue identificado por familiares en el Servicio Médico Forense.

Según las autoridades, la joven había sido vista por última vez el 24 de noviembre, por lo que sus familiares presentaron la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Regional, que inició labores de búsqueda. Tras confirmarse su muerte, Luis Felipe D. presuntamente huyó con las dos menores, motivo por el cual fue activada la Alerta Amber.