Presunto “monta choques” alarma a conductores en Los Cabos

Los Cabos, BCS.- Una joven denunció haber sido víctima de un intento de “monta choques” en plena luz del día, mientras circulaba sola por la carretera La Ribera – San José del Cabo. Desde un automóvil con tres hombres a bordo, le lanzaron una taza de cerámica contra las llantas de su vehículo.

El hecho ocurrió alrededor de las 4:30 de la tarde del domingo, a la altura de la comunidad de Caduaño. La conductora viajaba únicamente con sus mascotas y relató lo sucedido en un video difundido en redes sociales.

“Era como tipo un Malibú, un carro un poquito más largo que un Sentra con al menos tres hombres adentro. Repito: yo vengo sola. Uno de ellos, que iba en el asiento de atrás, sacó medio cuerpo del carro y avienta una taza de cerámica hacia la llanta de mi carro (…) no sé, es una nueva manera de monta choques. La verdad tengan mucho cuidado si transitan mucho por esa carretera. Eran las 04:30 de la tarde, o sea ni siquiera de noche, en plena luz del día”.

La joven señaló que un conocido suyo circulaba detrás en motocicleta y trató de seguir al auto. Sin embargo, los sujetos se desviaron hacia un camino de terracería.

En su mensaje pidió a la población extremar precauciones, pues teme que se trate de una estrategia para provocar accidentes y después agredir a los conductores.

Los llamados “monta choques” son grupos que buscan provocar percances viales para intimidar a las víctimas. Mediante amenazas o agresiones, exigen dinero a cambio de que se les responsabilice del incidente.

