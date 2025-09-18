Denuncian presunto soborno millonario en trámite del Rancho San Cristóbal

La regularización de la concesión de la Zona Federal Marítimo Terrestre (Zofemat) del Rancho San Cristóbal, en Los Cabos, reveló un posible intento de soborno durante la XIV Administración Municipal, encabezada por Óscar Leggs.

En los últimos meses de esa gestión, se habría solicitado a los actuales propietarios el pago de 30 millones de pesos por derechos atrasados. De manera extraoficial, también se les habría pedido un pago adicional en efectivo por la misma cantidad para agilizar el trámite.

Los interesados rechazaron la propuesta y esperaron a la nueva administración municipal.

El 24 de marzo de 2025, ya bajo el gobierno de Christian Agúndez, se realizó un pago único de aproximadamente 30 millones de pesos. El monto cubrió derechos, recargos y actualizaciones correspondientes a los últimos cinco años, conforme al artículo 146 del Código Fiscal de la Federación, que establece la prescripción de adeudos fiscales después de ese plazo.

La operación se efectuó a través de la Dirección de Ingresos, encabezada por Luz María Otañez, y se cumplió con los procedimientos legales.

Al asumir funciones en septiembre de 2024, la administración de Agúndez informó haber encontrado un “desorden administrativo”. Desde entonces ha presentado más de 100 denuncias ante la Contraloría Municipal y la Fiscalía Anticorrupción de Baja California Sur.

Entre los exfuncionarios señalados se encuentra el exalcalde Óscar Leggs.

El caso recobró atención pública después de que un juez confirmó de manera definitiva la propiedad del Rancho San Cristóbal. A partir de esa sentencia han surgido distintas versiones sobre la concesión de la Zofemat y el acceso a la playa.

Hasta el momento, las autoridades no han iniciado una investigación formal relacionada con el presunto intento de soborno.

