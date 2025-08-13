Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Miércoles 13 de Agosto, 2025
Seguridad

Vinculan a proceso a dos presuntos narcomenudistas en Comondú; les hallaron mil dosis de marihuana

El caso se registra en un contexto donde la incidencia de este delito va al alza en Baja California Sur. En la primera mitad de 2025 el narcomenudeo presentó un repunte de más del 25% en BCS en comparación con el mismo periodo del año anterior.
En la primera mitad de 2025 el narcomenudeo presentó un repunte de más del 25% en BCS en comparación con el mismo periodo del año anterior.

En un nuevo caso de narcomenudeo en Comondú, dos hombres identificados como Juan “N” y Cruz “N” fueron detenidos con mil envoltorios de presunta marihuana durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Ciudad Constitución.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur informó que el hallazgo ocurrió durante un recorrido de rutina. Los marinos detuvieron un vehículo con dos ocupantes en la colonia Renero. Al revisarlo, encontraron los envoltorios ocultos y aseguraron también el automóvil.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Se abrió una carpeta de investigación y, en audiencia inicial, un juez de control los vinculó a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa L. con fines de comercio, en su variante de venta. Este ilícito está previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.

El caso ocurre en un contexto de aumento de este delito en Baja California Sur. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, en la primera mitad de 2025, el narcomenudeo creció más del 25% en comparación con el mismo periodo de 2024.

