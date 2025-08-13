Vinculan a proceso a dos presuntos narcomenudistas en Comondú; les hallaron mil dosis de marihuana

En un nuevo caso de narcomenudeo en Comondú, dos hombres identificados como Juan “N” y Cruz “N” fueron detenidos con mil envoltorios de presunta marihuana durante un operativo de la Secretaría de Marina (Semar) en Ciudad Constitución.

La Fiscalía General de la República (FGR) en Baja California Sur informó que el hallazgo ocurrió durante un recorrido de rutina. Los marinos detuvieron un vehículo con dos ocupantes en la colonia Renero. Al revisarlo, encontraron los envoltorios ocultos y aseguraron también el automóvil.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal. Se abrió una carpeta de investigación y, en audiencia inicial, un juez de control los vinculó a proceso por delito contra la salud, en la modalidad de posesión de cannabis sativa L. con fines de comercio, en su variante de venta. Este ilícito está previsto y sancionado por el Código Penal Federal.

Lee más: Cámaras empresariales crean Frente por la Paz ante hechos de violencia en BCS

Como medida cautelar, el juez ordenó prisión preventiva oficiosa y otorgó un plazo de dos meses para cerrar la investigación complementaria.

El caso ocurre en un contexto de aumento de este delito en Baja California Sur. Cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública indican que, en la primera mitad de 2025, el narcomenudeo creció más del 25% en comparación con el mismo periodo de 2024.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.