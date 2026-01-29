Anuncian presupuesto, pero sin obras en la Transpeninsular: reclamo empresarial a la SICT

A pesar de que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) anunció un presupuesto superior a 30 millones de pesos para la carretera Transpeninsular, el sector empresarial de Los Cabos asegura que no ha recibido confirmación oficial sobre el inicio ni el monto exacto de las obras de mejoramiento, especialmente en el tramo de cuatro carriles.

Así lo señaló Julio Castillo Gómez, presidente ejecutivo del Consejo Coordinador de Los Cabos, quien explicó que, aunque se han realizado trabajos de bacheo y mantenimiento de la carpeta asfáltica por parte del Ayuntamiento y del Gobierno del Estado a través del Fideicomiso de Obras de Infraestructura Social (FOIS), persiste la falta de claridad sobre la participación de la SICT.

“Sobre el problema de bacheo y de la carpeta asfáltica de los cuatro carriles, mencionamos que la respuesta por parte del Ayuntamiento y del estado a través de FOIS. Continuamos a la espera de la respuesta, ya que la importancia de este tramo carretero es fundamental para el desarrollo”, señaló Castillo Gómez.

Por su parte, el Centro SICT en Baja California Sur informó que durante las obras se implementarán trenes de pavimentación, los cuales comenzarán a trabajar en los próximos meses. Mientras tanto, desde el lunes 26 de enero se iniciaron trabajos de bacheo para mejorar la movilidad en la Transpeninsular. Estas acciones de rehabilitación se realizarán de manera coordinada con el FOIS y el Ayuntamiento de Los Cabos, asegurando que las mejoras en la vía federal avancen de forma paralela.

La carretera Transpeninsular es un tramo estratégico para la movilidad, el turismo y la economía de Los Cabos, por lo que el sector empresarial insiste en la necesidad de que la SICT confirme fechas de inicio y montos de inversión para garantizar la planificación y desarrollo del municipio.

