Prevén efectos leves del huracán Priscilla en Mulegé
En Mulegé, Baja California Sur, el impacto del huracán Priscilla será mínimo comparado con el sur del estado. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Centro Nacional de Huracanes (NHC), el municipio se encuentra fuera del alcance directo de las principales bandas nubosas, por lo que no se anticipan riesgos mayores.
Entre el 7 y el 9 de octubre se esperan lluvias débiles a moderadas, con acumulados de entre 5 y 25 milímetros, así como rachas de viento de 20 a 40 km/h y oleaje de 1 a 3 metros en zonas como Santa Rosalía y Bahía Concepción.
La alcaldesa Edith Aguilar Villavicencio informó que se mantiene vigilancia especial en San Ignacio y el Valle del Vizcaíno, donde las últimas lluvias generaron escurrimientos e inundaciones.
“Estamos visualizando la nubosidad porque los remanentes pueden afectarnos en Mulegé. En San Ignacio y la colonia Paredones seguimos atentos por los trabajos realizados para reabrir la carretera”, explicó.
Aguilar destacó que la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT) realiza trabajos preventivos en coordinación con el Ayuntamiento, en atención a las comunidades más expuestas.
Aunque el riesgo es bajo, las autoridades llaman a mantenerse informados a través del SMN y Protección Civil Estatal, evitar cruzar arroyos y tener precaución con el oleaje elevado en actividades recreativas.
