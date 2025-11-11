Llevan taller de prevención del acoso escolar a La Candelaria

En atención a la solicitud de la comunidad escolar de La Candelaria, personal de SIPINNA impartió el taller “prevención del acoso escolar”, dirigido a estudiantes de primaria y secundaria. El objetivo fue reforzar la prevención del acoso escolar y fortalecer entornos educativos seguros.

Durante la jornada se abordaron temas relacionados con la prevención del acoso escolar, la convivencia pacífica y la promoción de los derechos y responsabilidades de niñas, niños y adolescentes. Con ello se busca fortalecer espacios educativos incluyentes y libres de violencia.

La coordinadora de SIPINNA en Cabo San Lucas, Suzet Guadalupe Osuna Tirado, subrayó la importancia de llevar este tipo de programas a comunidades rurales. Señaló que el trabajo conjunto entre escuelas, familias y autoridades es clave.

“Queremos que cada niña, niño y adolescente conozca sus derechos, pero también sus responsabilidades. Prevenir el acoso escolar es una tarea colectiva. En SIPINNA continuaremos acompañando a las instituciones educativas en esta labor”, señaló Osuna Tirado.

La actividad se realizó por instrucción de la delegada municipal de Cabo San Lucas, Karina de la O Uribe, quien impulsa acciones permanentes para fortalecer la atención en comunidades rurales y promover el bienestar integral de la niñez y la juventud cabeña.