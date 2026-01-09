Prevención del dengue en Baja California Sur avanza con brigadas de control larvario

A través de brigadas de control larvario, la Secretaría de Salud de Baja California Sur mantiene acciones permanentes para prevenir el dengue, enfermedad transmitida por la picadura del mosquito Aedes aegypti.

Durante 2025, estas brigadas trabajaron en más de 94 mil hectáreas de las cuatro jurisdicciones sanitarias del estado, como parte de una estrategia preventiva enfocada en reducir la reproducción del mosquito.

La titular de la dependencia, Ana Luisa Guluarte Castro, informó que los equipos operan desde la primera semana de enero y realizan visitas domiciliarias en colonias donde se ha detectado mayor presencia del mosquito mediante ovitrampas.

En estas visitas, las y los brigadistas aplican larvicida en depósitos de agua para evitar la reproducción del insecto. Además, acuden uniformados e identificados, lo que brinda certeza y seguridad a la ciudadanía.

Lee más: Escuelas de BCS se preparan para el regreso a clases el próximo 12 de enero

Guluarte Castro explicó que también se orienta a las familias sobre acciones sencillas de saneamiento básico, como lavar y tapar recipientes con agua, voltear o desechar objetos en desuso y retirar cacharros que acumulen líquido. Reiteró que sin larvas no hay mosquito y, sin mosquito, disminuye el riesgo de transmisión.

Durante el año pasado, las brigadas recorrieron más de 200 mil viviendas, donde además realizaron fumigación con motomochila, principalmente en zonas prioritarias.

Con estas acciones, reforzadas con jornadas de fumigación en La Paz, municipio que registró la mayor incidencia, Baja California Sur cerró 2025 con 681 casos confirmados de dengue, una cifra menor a los más de 2 mil 200 casos registrados en 2024, concluyó la funcionaria.

Únete AQUÍ TRIBUNA DE MÉXICO y recibe las noticias más relevantes de Baja California Sur