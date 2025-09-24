Proponen incluir prevención digital en educación básica de BCS

La diputada Teresita de Jesús Valentín Vázquez, integrante del Congreso de Baja California Sur, propuso una iniciativa para incluir en los planes y programas de estudio una asignatura o eje transversal sobre prevención de delitos cibernéticos y seguridad digital.

La propuesta busca proteger a niñas, niños y adolescentes ante los riesgos del entorno digital. A través de herramientas educativas, se pretende que los estudiantes se desarrollen en entornos digitales seguros.

La asignatura incluiría contenidos como:

Uso responsable de internet y redes sociales

Identidad y huella digital

Prevención de riesgos como grooming , ciberacoso y fraudes digitales

Protocolos de actuación y denuncia

Derechos digitales de la niñez

Cultura de autocuidado y apoyo entre pares

Valentín Vázquez afirmó que su propuesta enriquece el marco jurídico vigente, al reconocer las nuevas realidades educativas y de seguridad digital, en línea con el principio de progresividad de los derechos humanos.

“La educación pública en Baja California Sur debe avanzar con los retos del presente”, expresó desde tribuna.

Además, la reforma plantea modificar el artículo 10 de la Constitución de BCS, con el fin de garantizar que el Estado y los municipios incluyan esta formación en la educación obligatoria.

La iniciativa ya fue turnada a las comisiones de Educación y Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes para su análisis.