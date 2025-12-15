Piden reforzar medidas de prevención en Los Cabos durante fiestas decembrinas

El XV Ayuntamiento de Los Cabos, a través de la Dirección General de Seguridad Pública, Policía Preventiva y Tránsito Municipal, hizo un llamado a la ciudadanía para reforzar la prevención durante las fiestas decembrinas, con el objetivo de proteger la integridad de las familias y su patrimonio.

La Seguridad Pública de Los Cabos exhortó a la población a verificar que puertas y ventanas de los domicilios permanezcan correctamente cerradas al salir de casa. También recomendó solicitar el apoyo de vecinos, familiares o personas de confianza para realizar revisiones periódicas, especialmente cuando se prevé una ausencia de varios días, como ocurre en las fiestas decembrinas.

En caso de salir de vacaciones, la Seguridad Pública de Los Cabos aconsejó desconectar aparatos electrónicos, como televisores, microondas y luces decorativas, con el fin de reducir riesgos. Asimismo, reiteró la importancia de evitar publicar en redes sociales información relacionada con ausencias prolongadas, ubicaciones, actividades o acompañantes, ya que estos datos pueden ser aprovechados para cometer delitos durante las fiestas decembrinas.

Finalmente, la Dirección General de Seguridad Pública reiteró el llamado a reportar cualquier hecho delictivo o situación que altere el orden público a través del 911, número que opera las 24 horas. El personal policial capacitado se encuentra disponible para brindar atención inmediata y coordinar los servicios necesarios en apoyo de la ciudadanía, reforzando así las acciones de prevención en Los Cabos.