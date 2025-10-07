¿Qué hacer antes, durante y después de un huracán?

Ante la temporada de huracanes en el Pacífico y el Atlántico, las autoridades de Protección Civil reiteran la importancia de mantener la prevención y preparación como las mejores herramientas para evitar tragedias. Conoce las recomendaciones esenciales para actuar antes, durante y después de un fenómeno meteorológico de este tipo.

Antes del huracán

Mantente informado: Sigue los comunicados oficiales del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de Protección Civil. No difundas rumores ni información sin confirmar. Prepara un plan familiar de emergencia: Define rutas de evacuación, puntos de encuentro y números de contacto. Arma un botiquín y mochila de emergencia con agua, alimentos no perecederos, radio, linterna, baterías, documentos importantes y medicamentos. Protege tu vivienda: Revisa techos, ventanas y puertas; asegura objetos que puedan convertirse en proyectiles por el viento. Evacúa si las autoridades lo indican. No esperes hasta el último momento.

Durante el huracán

Permanece en un lugar seguro y alejado de ventanas, cristales o zonas que puedan colapsar. Desconecta la electricidad y el gas si las autoridades lo recomiendan. Evita salir a la calle hasta que se emita el aviso oficial de que el peligro ha pasado. No intentes cruzar ríos o corrientes de agua. La fuerza del agua puede ser mayor de lo que parece. Mantén la calma y sigue las instrucciones de los cuerpos de emergencia.

Después del huracán

Espera la autorización para salir o regresar a tu hogar. Revisa posibles daños estructurales antes de entrar. Evita el contacto con cables eléctricos caídos y reporta fugas de gas o derrumbes. No consumas agua ni alimentos que hayan estado en contacto con el agua de la inundación. Colabora con las autoridades y participa en labores de limpieza o apoyo comunitario, siempre con precaución. Mantén la comunicación con tus familiares y vecinos para coordinar la recuperación.

La prevención salva vidas. Prepararse con anticipación puede marcar la diferencia entre un desastre y una emergencia controlada. Consulta fuentes oficiales como Conagua, Protección Civil, y CENAPRED para recibir información actualizada sobre alertas y pronósticos.