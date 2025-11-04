ALERTA: Influenza en Baja California Sur, conoce los síntomas y cómo prevenirla

Con la llegada de los meses más fríos, las enfermedades respiratorias comienzan a circular con mayor facilidad en Baja California Sur. La influenza, causada por virus estacionales, puede afectar a cualquier persona, pero es especialmente riesgosa para niños pequeños, adultos mayores, mujeres embarazadas y personas con enfermedades crónicas. Durante esta temporada, el contacto cercano en espacios cerrados y la circulación de múltiples virus respiratorios aumentan la probabilidad de contagio.

Adoptar medidas de prevención y estar atentos a los síntomas es fundamental para evitar complicaciones y mantener la salud de la familia. La vacunación, la higiene y la atención temprana son herramientas esenciales para enfrentar la temporada de manera segura.

Síntomas de alerta

Es importante reconocer los signos que requieren atención médica inmediata:

Fiebre alta repentina

Dolor intenso de cabeza y cuerpo

Tos persistente o dificultad para respirar

Cansancio extremo o deterioro rápido

Evitar la automedicación y acudir a un centro de salud ante estos síntomas puede prevenir complicaciones graves.

Medidas preventivas

Para reducir riesgos y proteger la salud durante la temporada de influenza, se recomienda:

Aplicar la vacuna anual contra influenza

Lavarse las manos con frecuencia

Mantener ventilación en espacios cerrados

Cubrir boca y nariz al toser o estornudar

Usar cubrebocas si se presentan síntomas respiratorios

Evitar contacto cercano con personas enfermas

Adoptar estas medidas ayuda a disminuir los contagios y protege a quienes son más vulnerables, asegurando una temporada invernal más segura para todos.

