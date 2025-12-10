Falla en preventa para el México vs Portugal desata cobros irregulares y presuntas estafas

La preventa de boletos para el partido entre Selección Mexicana de Fútbol y Selección de Portugal , previsto para el 28 de marzo de 2026 en el renovado estadio Estadio Banorte, se convirtió este 10 de diciembre en un caos absoluto. Desde primera hora, usuarios denunciaron graves fallas en la plataforma encargada de la venta, lo que generó cobros irregulares, incertidumbre y la intervención inmediata de la Profeco.

La empresa responsable, Fanki, vio colapsar su sistema incluso antes del arranque oficial: la página quedó congelada, no permitía avanzar en la fila virtual y mostraba errores técnicos. Muchos aficionados afirmaron que, a pesar de los cargos realizados en sus tarjetas, nunca recibieron confirmación de boletos de preventa, lo que alimentó reclamos de posibles estafas.

Ante la ola de denuncias, Profeco exigió a Fanki brindar información clara, veraz y puntual sobre lo ocurrido. La dependencia advirtió que los consumidores tienen derecho a una explicación formal y a mecanismos de respuesta ante irregularidades.

Horas después del colapso, Fanki suspendió temporalmente la preventa y anunció que reprogramará la venta para los días 11 y 12 de diciembre, con la promesa de mejorar

seguridad y estabilidad en el sistema. Sin embargo, el episodio ya dejó a miles de aficionados con dudas, enojo y temor de haber sido defraudados.

Este incidente pone en evidencia los riesgos de las grandes preventas en línea, sobre todo cuando la demanda supera la capacidad de las plataformas. Para muchos seguidores del futbol, lo que debía ser una jornada de ilusión y celebración concluyó con molestia —y con una alarma que podría repercutir en la confianza hacia los servicios de boletería en México.