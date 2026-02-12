Clásico Nacional 2026: El líder Chivas pone a prueba su paso perfecto ante un América necesitado

La nación futbolística se detiene este 14 de febrero para presenciar el duelo de los duelos. En primer lugar, el Estadio Akron será el epicentro de una nueva edición del Clásico Nacional entre las Chivas del Guadalajara y el Club América. Asimismo, el encuentro correspondiente a la Jornada 6 del Clausura 2026 llega en momentos diametralmente opuestos para ambas instituciones, lo que añade un ingrediente de dramatismo extra a la rivalidad más grande de México.

El Guadalajara vive una auténtica luna de miel con su afición. De hecho, el equipo dirigido por Gabriel Milito presume un paso perfecto con cinco victorias consecutivas, lo que los tiene atornillados en la cima de la tabla. Debido a esto, el estilo propositivo y el orden defensivo de los rojiblancos los coloca, por mérito propio, como los favoritos en el papel. Sin embargo, el reto será demostrar que pueden mantener esa intensidad sin su capitán Luis Romo, quien recientemente fue baja por lesión.

Por otro lado, el panorama en Coapa es de incertidumbre. Por ejemplo, aunque el América logró avanzar en la Concachampions esta semana, el empate sin goles ante el Olimpia de Honduras dejó un amargo sabor de boca por la falta de contundencia. Sin embargo, las Águilas de André Jardine han demostrado históricamente que suelen crecerse en los escenarios de máxima presión. Por esta razón, nadie en el campamento rojiblanco se atreve a dar por muerto al actual tricampeón, que cuenta con figuras capaces de cambiar la narrativa en una sola jugada.

Factores que definirán el encuentro

Sin duda, la localía jugará un papel crucial. Se espera un lleno total en el Akron para respaldar el proyecto de Milito. No obstante, el Clásico Nacional no siempre entiende de estadísticas; la mística azulcrema y la experiencia de sus jugadores en liguillas suelen equilibrar la balanza. En resumen, será un choque de estilos: la frescura y racha ganadora del Guadalajara contra la resiliencia y jerarquía del América. De igual forma, el resultado de este sábado podría definir quién toma el mando psicológico del torneo.

Finalmente, el pitazo inicial marcará el inicio de 90 minutos donde se juega más que tres puntos: se juega el orgullo de todo un país. En conclusión, el Clásico de este Clausura 2026 es la oportunidad perfecta para que Chivas dé un golpe de autoridad o para que el América recupere el vuelo. Con estas acciones, la Liga MX se prepara para vivir un fin de semana histórico donde el liderato y la gloria están en disputa.

