El PRI evitó una paliza el domingo

Nos cuentan que además del temor a una posible intervención de Morena y del gobierno en la elección del Frente Amplio por México, que se tenía planeada realizar el domingo, al interior del PRI evaluaron las posibilidades de triunfo en el caso de ir a una votación y medir cara a cara a Xóchitl Gálvez con Beatriz Paredes y definitivamente no les alcanzaba para ganarla. Nos describen que al PRI se le cayó mucha de la estructura con la que operarían una posible votación masiva a favor de su abanderada luego que desde el Comité Organizador les anularon casi 650 mil firmas de ciudadanos que pretendían inscribirse porque detectaron diversas irregularidades en el registro. Además de esto, hay que sumarle que el PRD la semana pasada determinó ir con Xóchitl Gálvez, así como lo hicieron también integrantes de la sociedad civil, e incluso algunos priistas inscritos y que no apoyaban a Beatriz Paredes. La ecuación, nos dicen, daba como resultado una victoria amplia a favor de la senadora panista. Además, de la derrota, el tema de las firmas dudosas podría haber salido a la luz y golpeado al PRI y al frente. Así que, por el bien de todos, Xóchitl ha sido ungida como la candidata “única” de PAN-PRI-PRD.

No a todos en el PRI les gustó la decisión de “Alito”

Nos dicen que no todos los integrantes de los grupos parlamentarios del PRI estuvieron de acuerdo con el proceder de su dirigente nacional Alejandro Moreno en el caso de Beatriz Paredes. Entre los legisladores priistas hay voces que están inconformes con el manoseo del líder tricolor a la contienda interna del frente Amplio por México y el trato que le dio en estos días a la senadora Paredes Rangel. “Nos hubieran dicho desde un principio que el proceso interno del Frente iba a ser como lo anunció el presidente López Obrador”, comentaron fuera de grabación algunos legisladores durante la Plenaria que se llevó a cabo en un hotel frente a la sede nacional del PRI. Pero, nos hacen ver que lo más importante no es lo que opinen los priistas en privado, sino lo que dirá en público el Presidente quien no se cansará de repetir una y otra vez que él adelantó el resultado del proceso del frente opositor. Para algunos, esta decisión de “Alito” fue un obsequio para el gobierno, si fue el caso, ya se verá si hay premio.

Si no puedes con el enemigo, únetele

Tal parece que el expriista Pedro Armentía aplicó la máxima de “si no puedes con el enemigo, únetele”, pues nos recuerdan que apenas en febrero de este año, el líder de Movimiento Ciudadano (MC), Jorge Álvarez Máynez, denunció ante la fiscalía anticorrupción, al exgobernador de Campeche, Carlos Miguel Aysa, por presunto desvío de recursos. La querella fue contra el exmandatario y sus colaboradores, entre ellos, quien fuera su secretario de Gobierno, Pedro Armentía. Este miércoles, don Pedro y don Jorge salieron muy abrazados para presumir el cambio de camiseta roja a naranja, ya veremos si MC da seguimiento a la querella o la deja en la congeladora.

Fuerzas armadas alistándose para el mes de la patria

Nos dicen que esta semana iniciaron los ensayos del Ejército y de la Guardia Nacional para el desfile de conmemoración del 213 aniversario del inicio de la Independencia de México. Las prácticas, nos comentan, se llevan a cabo en el Campo Militar 1-A. Nos hacen ver que este desfile tendrá también el propósito de celebrar los 200 años de la creación del Heroico Colegio Militar. Nos adelantan que por parte de la Secretaría de la Defensa Nacional participarán en la parada contingentes del Heroico Colegio Militar, Fuerza Aérea, Fuerza de Tarea Conjunta, Guardia Nacional y del sistema educativo militar, entre otros.