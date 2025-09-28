¿Cómo evaluaron PRI, PAN y MORENA la visita de Claudia Sheinbaum a BCS? Presidentes del partido emiten análisis

La quinta visita de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, a La Paz generó reacciones contrastantes entre los líderes de los principales partidos políticos en Baja California Sur: PRI, PAN y MORENA, quienes evaluaron sin los anuncios hechos por la mandataria realmente resuelven las problemáticas y necesidades que hay en la entidad.

Mientras Karina González, dirigente estatal de Morena, celebra los anuncios y avances en proyectos prioritarios que enlistó Claudia Sheinbaum este sábado en La Paz, Roxana Higuera, presidenta del PRI en la entidad, y Rigo Mares líder del PAN, en BCS, critican la falta de soluciones concretas a problemas urgentes como agua, salud, seguridad y vialidades.

A continuación, te dejamos un breve análisis que CPS Noticias y Tribuna de México recabaron con los dirigentes políticos de BCS, respecto a lo anunciado hoy por la presidenta Claudia Sheinbaum en la ciudad de La Paz.

KARINA GONZÁLEZ, PRESIDENTA DE MORENA EN BCS

Karina González, presidenta de Morena en BCS, expresó entusiasmo por la quinta visita de Sheinbaum a Baja California Sur, destacando los avances en los 12 proyectos prioritarios anunciados previamente. “La presidenta recorrió el país para rendir cuentas, y en BCS destacó avances en justicia social y bienestar, como el aumento en las pensiones para mujeres de 60 a 64 años, el programa de salud casa por casa y la construcción del Hospital General en Cabo San Lucas con más de 30 especialidades”, afirmó González en entrevista con CPS Media.

Frente a las protestas del sector salud durante la visita, González señaló que “están en su derecho” y confió en que los canales de queja establecidos HOY EN La Paz funcionen.

Sobre la seguridad pública, aunque la presidenta Claudia Sheinbaum no abordó el tema directamente, la morenista indicó que el Secretario de Seguridad, Omar Harfuch, ha visitado el estado y que el tema es prioridad para los tres niveles de gobierno.

Como dato relevante, anunció que la dirigencia nacional del partido, encabezada por Luisa María Alcalde, visitará el 31 de octubre para reunirse con ediles emanados de MORENA, con el bacheo como una de las cinco prioridades a tratar a nivel municipal.

ROXANA HIGUERA, PRESIDENTA DEL PRI EN BCS

Roxana Higuera, presidenta del PRI estatal, calificó como positiva la visita de Claudia Sheinbaum a Baja California Sur, pero enfatizó las carencias que, a su juicio, el gobierno de MORENA ha dejado sin resolver en la entidad. "El resultado del gobierno de Morena deja ha dejado mucho que desear… aquí en el estado hay muchas necesidades. Que volteen y escuchen las verdaderas necesidades que tiene Baja California Sur", pidió Higuera, subrayando que, si bien los programas sociales que ha implementado el Gobierno Federal son importantes, el estado requiere soluciones específicas a problemáticas locales. Aunque la presidenta de México anunció obras en la Carretera Federal #1 "Transpeninsular", Higuera señaló como urgente la necesidad de tener dicha vía en óptimas condiciones y dejó entre ver la necesidad de tener otra vía alterna que comunique a Baja California Sur con el vecino estado de Baja California. La presidenta del PRI en BCS, también lamentó las insuficiencias que hay en el sector salud en la entidad–como el desabasto de medicamentos y la falta de mantenimiento en hospitales– y la precariedad del transporte público en La Paz, tema en que que Sheinbaum anunció cambios para el 2026. "Es bueno que se hable de la presa El Novillo o el transporte público, pero la gente necesita resultados, no solo anuncios. Seguiremos vigilando que los compromisos se cumplan", advirtió.

RIGO MARES, PRESIDENTE DEL PAN EN BCS

La postura más crítica provino de Rigo Mares, presidente del PAN en Baja California Sur. En un mensaje enviado a CPS Media, Mares lamentó que la Presidenta viniera “con lo mismo de siempre: promesas recicladas y nada nuevo para la gente”, señalando que las familias esperaban se anunciaran soluciones a las problemáticas que diariamente enfrenta la población sudcaliforniana.

Rigo Mares consideró que anuncios como las 500 plazas para maestros o una nueva universidad Rosario Castellanos no traen una solución a lo verdaderamente urgente de atender en Baja California Sur.

“Las familias de La Paz y Los Cabos esperaban respuestas claras sobre agua, salud y seguridad. Pero, la presidenta vino con lo mismo de siempre”, aseveró Mares.

El dirigente panista también recalcó que “la vida en BCS es dura: rentas altísimas en Los Cabos, sueldos que no alcanzan, familias que siguen cargando garrafones porque el agua no llega y hospitales sin lo básico. Esa es la realidad”, recordó.

Finalmente, Rigo Mares criticó que el ingreso de Claudia Sheinbaum al evento fuera “blindado” e impidiera que la ciudadanía que se manifestaba afuera del estadio Arturo C. Nahl le expresara sus inconformidad directamente a la mandataria federal.

“La presidenta vino, pero no resolvió. Y Baja California Sur no necesita giras propagandísticas; necesita compromisos cumplidos”, sentenció Rigo Mares.

