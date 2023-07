Dirigente del PRI le recuerda a AMLO su pasado priista

El dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Alejandro “Alito” Moreno Cárdenas, confrontó al presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a través de un video en redes sociales, recordándole su pasado en el Revolucionario Institucional.

Mensaje al Presidente @lopezobrador_ y al priismo nacional. pic.twitter.com/qRJXsingSO — Alejandro Moreno (@alitomorenoc) July 3, 2023

Moreno Cárdenas afirmó que AMLO se equivoca al comparar al PRI con Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) y señaló que los mejores elementos del PRI permanecen en el partido, mientras que “lo peor” se ha unido a la Cuarta Transformación.

En su mensaje, Moreno Cárdenas recordó que López Obrador militó en el PRI, al igual que tres destacadas figuras de Morena, como Marcelo Ebrard, Adán Augusto López y Ricardo Monreal. Haciendo referencia a su pasado común, pidió al presidente no culpar al tricolor por todos los problemas del país.

El dirigente priista resaltó que, a pesar de las críticas diarias hacia el partido, en la Cuarta Transformación existen exgobernadores del PRI como embajadores, mencionando a Quirino Ordaz, Claudia Pavlovich, Carlos Miguel Aysa González y Carlos Joaquín González, quienes han enfrentado señalamientos por corrupción y falsedad en declaraciones.

Moreno Cárdenas enfatizó la falta de cumplimiento de la promesa de “no mentir, no robar y no traicionar” en el gobierno de AMLO y su partido, al tener en su equipo a personas previamente calificadas por el propio presidente y su partido como “mentirosos, ladrones, corruptos y traidores”.

Asimismo, cuestionó la capacidad de la Cuarta Transformación para materializar el cambio prometido en México, señalando que han sido más eficientes en decepcionar y no implementar los planes anunciados.

En respuesta a los señalamientos del presidente sobre las renuncias al PRI y la supuesta absorción de los institutos opositores, Moreno Cárdenas aseguró que aquellos que han renunciado lo han hecho al darse cuenta de que el partido ya no distingue entre militantes de diferentes categorías y no tolera a los priistas que no trabajan en el territorio.

El dirigente priista concluyó reafirmando la unidad del PRI y el Frente Amplio por México, comprometiéndose a defender al pueblo mexicano y expresando su determinación de alcanzar la victoria en 2024.