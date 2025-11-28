PRI utiliza a Mario Bros en publicidad política: ¿Demanda de Nintendo?

El icónico fontanero Mario Bros fue integrado al terreno de la política mexicana sin su consentimiento. La cuenta oficial verificada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México divulgó dos videos propagandísticos generados con inteligencia artificial (IA) que incluyeron al famoso personaje.

Este uso no autorizado desató una oleada inmediata de críticas y controversia en diversas redes sociales. Numerosos usuarios comenzaron a etiquetar a Nintendo y sus subsidiarias, exigiendo acciones legales contra el partido por el uso proselitista de Mario Bros.

Nintendo es reconocida a nivel mundial por proteger rigurosamente su propiedad intelectual ante cualquier infracción. Históricamente, la compañía ha demandado a desarrolladores de videojuegos caseros, creadores de modificaciones (mods) e incluso a eventos escolares por emplear su contenido sin permiso.

¿Cómo utilizó el PRI a Mario Bros en su mensaje político?

Un primer video recurrió a la estética visual del juego Mario Kart para trazar una analogía política. El mensaje adjunto argumentaba que el PRI seguía un “paso firme” y actuaba “sin improvisar” en la carrera por el futuro del Edomex.

Posteriormente, el partido lanzó un segundo mensaje que evocó el estilo gráfico de los juegos clásicos de Super Mario de Nintendo 64. Este metraje combinó la crítica fiscal con la nostalgia gamer al presentar a personajes del Reino Champiñón.