Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Viernes 28 de Noviembre, 2025
HomeTecnologíaPRI utiliza a Mario Bros en publicidad política: ¿Demanda de Nintendo?
Tecnología

PRI utiliza a Mario Bros en publicidad política: ¿Demanda de Nintendo?

PRI Edomex utilizó la figura de Mario Bros en spots creados con IA, desatando una ola de críticas y peticiones a Nintendo para que demande al partido político mexicano
Carlos Cisneros
28 noviembre, 2025
0
9
PRI utiliza a Mario Bros en publicidad política

Foto: Edición

El icónico fontanero Mario Bros fue integrado al terreno de la política mexicana sin su consentimiento. La cuenta oficial verificada del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en el Estado de México divulgó dos videos propagandísticos generados con inteligencia artificial (IA) que incluyeron al famoso personaje.

Este uso no autorizado desató una oleada inmediata de críticas y controversia en diversas redes sociales. Numerosos usuarios comenzaron a etiquetar a Nintendo y sus subsidiarias, exigiendo acciones legales contra el partido por el uso proselitista de Mario Bros.

Nintendo es reconocida a nivel mundial por proteger rigurosamente su propiedad intelectual ante cualquier infracción. Históricamente, la compañía ha demandado a desarrolladores de videojuegos caseros, creadores de modificaciones (mods) e incluso a eventos escolares por emplear su contenido sin permiso.

¿Cómo utilizó el PRI a Mario Bros en su mensaje político?

Un primer video recurrió a la estética visual del juego Mario Kart para trazar una analogía política. El mensaje adjunto argumentaba que el PRI seguía un “paso firme” y actuaba “sin improvisar” en la carrera por el futuro del Edomex.

Posteriormente, el partido lanzó un segundo mensaje que evocó el estilo gráfico de los juegos clásicos de Super Mario de Nintendo 64. Este metraje combinó la crítica fiscal con la nostalgia gamer al presentar a personajes del Reino Champiñón.

  • Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp TRIBUNA DE MÉXICO
Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasInteligencia ArtificialMario BrosNintendoPRI
Articulo anterior

Gertz Manero podría ir a Alemania: suena como embajador tras dejar la ...

Siguiente articulo

Trump anunció que pausará permanentemente la llegada de inmigrantes del Tercer Mundo