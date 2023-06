Niños de la primaria Roberto García Tortoledo sufren de deshidratación por apagones eléctricos

La Escuela Primaria “Roberto García Tortoledo”, ubicada en la colonia Villas de Guadalupe, en la capital del estado, se enfrenta a una serie de dificultades derivadas a los recurrentes apagones de energía eléctrica. La falta de luz ha generado una serie de inconvenientes, incluyendo la imposibilidad de encender el aire acondicionado, problemas en el suministro de agua, presencia de alimentos en estado de descomposición y casos de deshidratación en los niños.

Aunque los directivos de la institución han enviado reportes a la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en busca de soluciones, las madres de familia aseguran que el problema radica directamente en la Secretaría de Educación Pública (SEP). Según su testimonio, la SEP debe realizar un cambio en las líneas del medidor, pero hasta el momento no se ha llevado a cabo la actualización necesaria. Como consecuencia, la comisión únicamente reinstala la luz, sin solucionar el problema subyacente de la infraestructura eléctrica.

Hace aproximadamente un año, la SEP solicitó un cambio en el medidor para adaptarse al crecimiento de la escuela, que pasó de contar con 3 aulas a tener 12, además de una sala de dirección y un comedor. Con un total de 256 alumnos, se estima que hay entre 25 y 30 niños por salón.

La falta de suministro eléctrico representa un riesgo para los comedores escolares, ya que la comida se encuentra en peligro de descomposición al no poder ser refrigerada. Además, cada media hora ingresan al comedor alrededor de 60 niños, agravando la situación debido a la falta de suministro de agua.

“Tenemos el comedor escolar y cada vez que se va la luz, corremos el riesgo de perder los alimentos. Por ejemplo, hoy teníamos atún, imagínate, vienen las moscas debido al calor y a la presencia del pescado, pero no hay abanicos ni ventilación. Todo se calienta demasiado porque hace mucho calor… Además, ya no podemos suministrar agua porque no hay luz. Los platos no se pueden lavar y los niños no pueden beber agua en sus salones porque no hay una bomba para que el agua suba”, expresó su preocupación la madre de un alumno, que prefirió mantenerse en anonimato.