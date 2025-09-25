Promesa incumplida: primaria de CSL sin clases por falta de energía eléctrica

La primaria Leonardo Gastélum Villalobos, ubicada en Cabo San Lucas, continúa sin energía eléctrica, lo que ha provocado la suspensión indefinida del ciclo escolar, pese a que la Secretaría de Educación Pública (SEP) en Baja California Sur había asegurado que el problema ya estaba resuelto.

El pasado miércoles, padres de familia y directivos del plantel realizaron una protesta tras constatar que la escuela no está conectada a la red eléctrica, situación que impide el regreso a clases de cientos de alumnos.

Ante los reclamos, CPS Noticias y Tribuna de México contactaron nuevamente a la titular de la SEP en el estado, Alicia Meza Osuna, quien reconoció que la dependencia daba por hecho que el suministro eléctrico ya se había restablecido.

“Yo también creí que ya estaba conectada la escuela primaria Leonardo Gastélum porque así habíamos quedado. Pero vamos a investigar por qué no se ha conectado”, señaló Meza Osuna.

La funcionaria agregó que la energía ya está lista para conectarse y que otro plantel en situación similar, la primaria Marisela Escobedo, también en Cabo San Lucas, será conectado el próximo sábado.

Problema no es nuevo: 5 años sin solución

A pesar de los anuncios oficiales, los directivos de la Leonardo Gastélum Villalobos advirtieron que las clases seguirán suspendidas hasta que exista una solución definitiva, ya que han pasado cinco años de gestiones sin resultados.

“Seguimos sin una respuesta clara, y los estudiantes siguen sin clases por la falta de un servicio tan básico como la luz”, señalaron.

Meza Osuna afirmó que la mayoría de las escuelas en el estado ya cuentan con suministro eléctrico, y que los casos pendientes —como el de esta primaria— son pocos y presentan “problemas menores”.

Únete AQUÍ a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento.