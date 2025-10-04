Juez concede primer amparo contra prohibición de drones en el malecón de La Paz

Un juez concedió el primer amparo contra la prohibición contemplada en el nuevo reglamento del malecón de La Paz que prohíbe el empleo de drones en esa zona, informaron medios locales.

La acción legal fue promovida por un ciudadano que argumentó que dicha restricción vulnera derechos individuales y que no existe justificación suficiente para eliminar esa modalidad de vuelo en el espacio público recreativo que es el malecón.

Con la sentencia, se suspende temporalmente la aplicación de la prohibición hacia el solicitante del amparo mientras se resuelve de fondo el asunto, lo que podría sentar precedente para otros casos similares.

Este fallo se da en un contexto de debate local tras la aprobación del nuevo reglamento municipal del malecón, que recientemente fue objeto de críticas por parte de ciudadanos y fotógrafos afectados, quienes consideraban que limita su actividad profesional o recreativa.

Hasta el momento, las autoridades municipales no han emitido una postura pública oficial sobre la sentencia del amparo ni precisado si acatarán la suspensión o recurrirán la decisión del juzgado.

