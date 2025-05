Primer ciclón del Pacífico: “Alvin” podría formarse en los próximos días

La llegada del primer ciclón tropical en el océano Pacífico podría estar más cerca que nunca. El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) informó que mantiene bajo vigilancia una zona de baja presión que tiene altas probabilidades de convertirse en una depresión e incluso tormenta tropical.

De acuerdo al informe que compartió el SMN en sus redes sociales este 21 de mayo, este fenómeno meteorológico muestra un 40 % de probabilidad de desarrollo ciclónico en los próximos siete días.

La zona de inestabilidad se ubica al sur de Michoacán, Guerrero y Oaxaca, y podría comenzar a formarse hacia el fin de semana o incluso inicios de la siguiente semana. Las autoridades meteorológicas advirtieron que las condiciones actuales favorecen la evolución de este sistema hacia una depresión tropical.

Por su parte, el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés), con sede en Miami, también monitorea el fenómeno y considera que existe una probabilidad media de formación ciclónica para mediados de la próxima semana.

May 21: We continue to monitor an area south of southern Mexico. Conditions appear favorable for development of this system, and there is a medium chance a tropical depression could form around the middle of next week. For more visit https://t.co/Oy8uoeRKme pic.twitter.com/JcSbDFYJR9

— NHC Pacific (@NHC_Pacific) May 21, 2025