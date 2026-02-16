¡Explosión de alegría! Miles disfrutan el primer desfile del Carnaval La Paz 2026

La espera terminó y el malecón paceño rugió de entusiasmo. En primer lugar, la tarde de este domingo 15 de febrero, el Carnaval La Paz 2026 “Reinas del Cambio” celebró su primer desfile, transformando la zona costera en un vibrante río de color y tradición. Asimismo, miles de familias se congregaron desde horas antes para asegurar el mejor lugar, confirmando que esta es la celebración más esperada de Baja California Sur.

Puntualmente a las 5:00 de la tarde, el desfile inició su marcha desde la calle Benito Juárez. De hecho, el despliegue de este año destacó por su fluidez, evitando los baches entre contingentes que solían ocurrir en ediciones pasadas. Debido a esto, la energía del público se mantuvo al máximo mientras avanzaban los 41 contingentes, conformados por:

17 Carros Alegóricos: Con diseños que rindieron homenaje a la fauna marina, la historia local y temas fantásticos.

10 Comparsas en Plataforma: Llenas de ritmo y coreografías coordinadas.

9 Comparsas a Pie: Que interactuaron directamente con el público, contagiando el espíritu festivo.

Por otro lado, el momento cumbre fue la aparición de la Reina del Carnaval 2026 y el Rey de la Alegría. Por ejemplo, desde lo alto de sus majestuosos carros, saludaron a una multitud que los recibió con aplausos y gritos de júbilo. Sin embargo, más allá del brillo de las coronas, lo que más resaltó fue el carácter inclusivo de la fiesta, donde empresas y colectivos locales unieron esfuerzos para mostrar la mejor cara de La Paz al mundo.

Saldo positivo en seguridad

Sin duda, el enfoque familiar fue el gran ganador de la jornada. Las redes sociales se inundaron de fotografías destacando la organización y la seguridad en los filtros de acceso. No obstante, las autoridades exhortaron a no bajar la guardia para los desfiles restantes. En resumen, el primer día del desfile dejó la vara muy alta en cuanto a logística y creatividad, demostrando que el operativo de Protección Civil y Seguridad Pública ha funcionado adecuadamente para proteger a los asistentes.

Finalmente, con el éxito del domingo, La Paz se declara lista para las dos jornadas restantes de desfiles. En conclusión, el arranque de “Reinas del Cambio” fue una muestra de que la tradición está más viva que nunca en la media península. Con estas acciones, el Ayuntamiento de La Paz invita a quienes no pudieron asistir ayer a sumarse hoy lunes y mañana martes para despedir esta edición 2026 con toda la alegría posible.

