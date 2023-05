“Flower moon”, el primer eclipse lunar del 2023

Si miraste la luna durante la noche de este viernes, te habrás dado cuenta de que se notaba más visible que las noches anteriores e incluso cambió la intensidad de su brillo, pues esto se debe al eclipse penumbral que ocurrió este 5 de mayo.

Este fue el primer eclipse lunar del año, que también se ha dado a conocer como “Flower moon”, nombre que reciben las lunas de mayo.

Aunque el oscurecimiento del satélite no pareció tan llamativo como en otras ocasiones, el evento fue capturado desde diferentes partes del mundo y se obtuvieron increíbles fotografías.

As the Sun Rose the Flower Moon Set behind Lady Liberty this morning. #nyc #flowerMoon pic.twitter.com/i3yjMcNQyV

Full Moon today (5th May) at 6.34pm 🌕 Known as the Flower Moon, this is the fifth full moon of the year and celebrates the start of spring: https://t.co/IJMl3o3OTs pic.twitter.com/j5P410zm1D

— Stonehenge U.K (@ST0NEHENGE) May 5, 2023