¿Quién fue el primer eliminado de la Granja VIP: Carolina Ross, César Doroteo o La Bea?

Llegó la primera gala de eliminación de La Granja VIP, el show más polémico de la televisión, hasta el momento en México. Durante toda la semana, el público votó por su favorito y el resultado fue Carolina Ross como la primer eliminada y quien pierde la oportunidad de llevarse los dos millones de pesos que se entregarán al ganador.

La Granja VIP ha sorprendido a todo México por sus dinámicas, pero también por sus polémicas y la forma en la que se han comenzado a crear alianzas dentro del rancho ubicado en el Ajusco. Con tan solo una semana de convivencia, los granjeros ya van entendiendo la dinámica de la residencia, el cuidado de los animales y el trato con el resto de los participantes del reality show.

Las nominaciones, que originalmente habían quedado cuatro habitantes: Eleazar, Teo, Alfredo y LaBea; pero las dinámicas de la salvación y la tracción hicieron que Adame saliera de la placa y que Eleazar cambiara su lugar en la lista de nominados, dejando a Carolina Ross como la nueva habitante que podía abandonar el realityshow.

Carolina Ross se despidió de la competencia apenas a una semana del estreno.

Quién es Carolina Ross

Carolina Ross nació el 23 de septiembre de 1995 en Culiacán, Sinaloa. Su pasión por la música comenzó desde que era niña, pues a los 6 años comenzó a cantar frente al público.

Aunque incursionó en diferentes géneros, siempre sintió una fuerte pasión por el regional mexicano.

Tras años luchando por encontrar un lugar en la industria musical en México, fue seleccionada para participar en la tercera temporada de La Voz México (2013).