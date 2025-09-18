Ocho países traen su sabor y música al primer Festival Iberoamericano de Los Cabos

Comida típica, música en vivo y cultura de ocho países iberoamericanos se reunirán en el primer Festival Iberoamericano de las Culturas, que se celebrará el próximo 12 de octubre en Los Cabos, en el marco del Día de la Raza.

El evento fue presentado por la Asociación de Líderes de Alimentos y Bebidas de Los Cabos, cuyo presidente, Rodrigo Cabeza de Vaca, destacó que el objetivo es fomentar la unidad entre las comunidades extranjeras que viven en el municipio y fortalecer el tejido social a través de la cultura.

“Es un festival que une a varias comunidades que viven en Los Cabos: la argentina, venezolana, colombiana, peruana, cubana y otras. Como se conmemora el Día de la Raza, vamos a contar con una muestra gastronómica de todos estos países. Será una fiesta cultural muy padre.”

El Festival Iberoamericano de las Culturas en Los Cabos contará con una muestra gastronómica internacional, presentaciones artísticas y espacios de convivencia familiar, todo con un enfoque incluyente y comunitario.

Además del componente cultural, el festival tendrá también un impacto social. Parte de lo recaudado a través de la venta de boletos y consumos será destinado a apoyar a dos organizaciones locales:

El Centro Comunitario Dar para Recibir

La Los Cabos Children’s Foundation

Ambas instituciones trabajan en programas enfocados en la niñez, salud y familias en situación vulnerable en el municipio.

