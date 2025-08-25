Los Cabos será sede del Primer Festival Internacional de Aves 2025

El municipio de Los Cabos se prepara para recibir el Primer Festival Internacional de Aves 2025, que se celebrará del 25 al 27 de septiembre y que colocará a este destino en el mapa mundial del ecoturismo.

En el marco del evento, el municipio será distinguido con el galardón internacional “Ciudad de las Aves”, convirtiéndose en el segundo en todo México en obtener este reconocimiento.

El director municipal de Recursos Naturales y Vida Silvestre, Jorge Armando López Espinoza, destacó que el XV Ayuntamiento que encabeza Christian Agúndez Gómez ha impulsado políticas públicas de conservación ambiental y biodiversidad que hoy se reflejan en este logro.

“Este distintivo es resultado de un trabajo sostenido en conservación de ecosistemas y en la promoción del avistamiento de aves, consolidando a Los Cabos como un destino de referencia en el ecoturismo”, subrayó el funcionario.

Inclusión y turismo sostenible

La organización del festival es coordinada por el Ayuntamiento de Los Cabos en conjunto con la Dirección Municipal de Turismo, la Dirección General de Ecología y Medio Ambiente, el Instituto Municipal para el Desarrollo e Inclusión de las Personas con Discapacidad (IMDIS) y la Universidad Autónoma de Baja California Sur (UABCS).

El programa incluirá actividades de avistamiento o “pajareadas”, además de talleres inclusivos como Escucha de Aves Inclusivas e Inclusión sin Límites, con el objetivo de que todas y todos los asistentes puedan vivir la experiencia.

El alcalde Christian Agúndez Gómez reafirmó que la administración municipal mantendrá su compromiso con la conservación de las áreas naturales protegidas y con el desarrollo de un turismo responsable y sostenible que impulse la economía local sin comprometer el medio ambiente.

