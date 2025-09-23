VIDEO: Ya hay primer finalista de La Casa de los Famosos México 3 ¿Quién ganó este privilegio?

¡Emoción total en La Casa de los Famosos México 2025! Mar Contreras se corona como la primera finalista DE LCDLFM3 tras una intensa dinámica de cofres, asegurando su boleto dorado a la Gran Final del 5 de octubre.

Al ver el boleto dorado en su mano, Mar Contreras estalló en una celebración inolvidable. Temblando de emoción, la concursante gritó: “¡Estoy temblando… Les dije que cuando llegara, iba a llegar con todo, se los dije!”, expresó mientras aplaudía, brincaba y abrazaba a sus compañeros.

Bajo la conducción de Galilea Montijo, los participantes se enfrentaron en una prueba inspirada en un mundo marino.

Los siete habitantes de La Casa de los Famosos México 2025—Aarón Mercury, Shiky, Aldo de Nigris, Abelito, Dalílah Polanco, Alexis Ayala y la propia Mar Contreras— eligieron cofres al azar en rondas progresivas.

Finalmente, Mar desenterró el boleto dorado, asegurando su lugar en la Gran Final programada para el domingo 5 de octubre, donde se disputarán los 4 millones de pesos en efectivo.

Antes de eso, el reality de Televisa enfrentará una última gala de eliminación el 29 de septiembre, reduciendo a seis finalistas. ¿Quien de ellos ganará?