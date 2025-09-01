Primer Informe: Sheinbaum destaca la defensa de México frente a la guerra arancelaria

Desde Palacio Nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo rindió este lunes su Primer Informe de Gobierno, en el que aseguró que México mantiene una posición sólida en materia comercial frente a las medidas arancelarias de Estados Unidos.

En su mensaje, la mandataria subrayó que, a pesar de la nueva política de gravámenes impulsada por el presidente estadounidense Donald Trump, el país ha logrado sostener una relación de respeto mutuo y cooperación con su principal socio comercial.

“México es el país con menor porcentaje de tarifas arancelarias en promedio en todo el mundo, y continuamos trabajando con las distintas secretarías de Estado de nuestro país vecino para mejorar las condiciones de nuestras exportaciones”, afirmó Sheinbaum.

La presidenta sostuvo que el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) ha permitido amortiguar los efectos de las presiones externas y abrir la puerta a mejores condiciones de intercambio comercial en beneficio de las empresas mexicanas.

Economía en crecimiento pese a los retos

En la misma intervención, Sheinbaum informó que la economía mexicana registra un crecimiento anual de 1.2%, con inversión extranjera récord en el primer semestre del año por más de 36 mil millones de dólares, además de una inflación controlada en 3.5% y una tasa de desempleo de apenas 2.7%, una de las más bajas del mundo.

La presidenta insistió en que estos resultados prueban la solidez de la economía nacional pese a los pronósticos internacionales que auguraban una contracción.

El primer informe de una presidenta de México

Sheinbaum destacó que este informe es el primero de una presidenta en la historia de México. Entre sus logros, también enumeró los avances en programas sociales y reformas estructurales, entre ellas la del Poder Judicial.

En este contexto, reafirmó que su gobierno busca profundizar la Cuarta Transformación, manteniendo la cercanía con la ciudadanía y defendiendo la soberanía nacional frente a los retos internacionales.