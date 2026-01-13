SEP confirma fecha del primer megapuente de 2026: Estos son los días de descanso

Tras el reciente regreso a las aulas este 12 de enero, la Secretaría de Educación Pública (SEP) ha confirmado que el primer puente escolar de 2026 será un “megapuente” de cuatro días, que iniciará el próximo viernes 30 de enero y concluirá el lunes 2 de febrero.

Esta suspensión de labores aplica para todos los alumnos de educación básica en México, incluyendo preescolar, primaria y secundaria, debido a la combinación de la sesión del Consejo Técnico Escolar (CTE) y la conmemoración anticipada del Día de la Constitución.

El descanso prolongado comenzará oficialmente el 30 de enero, día en que los docentes realizan su reunión mensual obligatoria. Posteriormente, el asueto se ligará al fin de semana y al lunes 2 de febrero, fecha que la Ley Federal del Trabajo y el calendario de la SEP designan como día de descanso obligatorio en sustitución del 5 de febrero.

Con esto, las familias mexicanas podrán disfrutar de un megapuente y periodo de esparcimiento antes de retomar las actividades académicas el martes 3 de febrero.

Para el resto del ciclo escolar 2025-2026, la SEP tiene programados diversos descansos estratégicos que permitirán a la comunidad estudiantil pausar sus actividades.

Entre los más destacados se encuentran el puente de marzo y el periodo vacacional de Semana Santa, que brindará dos semanas de asueto a millones de estudiantes y docentes en todo el territorio nacional.

Puentes del Calendario Escolar 2025-2026

De acuerdo con las disposiciones oficiales y el análisis del Calendario Escolar 2025-2026 de la SEP, los días de suspensión de clases y puentes restantes para el año 2026 son los siguientes:

El viernes 27 de febrero

El viernes 13 al lunes 16 de marzo (Natalicio de Benito Juárez)

(Natalicio de Benito Juárez) El viernes 27 de marzo

El viernes 1 de mayo (Día del Trabajo)

(Día del Trabajo) El martes 5 de mayo (Batalla de Puebla)

(Batalla de Puebla) El viernes 15 de mayo (Día del Maestro).

Es importante mencionar que las vacaciones de verano comenzarán oficialmente el 16 de julio de 2026.

