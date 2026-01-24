Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Sábado 24 de Enero, 2026
Nacional

Primer Simulacro Sísmico de 2026 en CDMX será el 18 de febrero

La Ciudad de México confirmó que su primer simulacro sísmico de 2026 se llevará a cabo el miércoles 18 de febrero a las 11:00 horas, con la activación de la alerta sísmica y el objetivo de fortalecer la cultura de protección civil y la capacidad de respuesta ante terremotos.
24 enero, 2026
Foto:Cortesia

La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, anunció que el primer simulacro sísmico del año será realizado el próximo 18 de febrero de 2026 a las 11:00 horas, con el sonido de la alerta sísmica como parte de un ejercicio para reforzar la cultura de prevención y medir la capacidad de respuesta ante emergencias.

En conferencia de prensa, Brugada subrayó que la simulación, que será exclusiva para la capital, permitirá evaluar los protocolos de evacuación, tiempos de reacción y coordinación entre autoridades y la ciudadanía en una metrópolis con alta actividad tectónica.

La mandataria hizo énfasis en la importancia de tomar en serio estos ejercicios preventivos, ya que “tener claras las rutas de evacuación y saber cómo actuar puede marcar la diferencia en una emergencia real”.

Este ejercicio forma parte de una serie de simulacros programados para 2026, diseñados para fortalecer la preparación comunitaria ante posibles sismos. Para este año están planeados al menos tres simulacros, aunque aún no se han anunciado las fechas de los dos siguientes.

Las autoridades capitalinas y de protección civil también han reforzado recomendaciones para que todos los sectores —gobierno, escuelas, centros de trabajo y sociedad civil— participen activamente y revisen sus planes de emergencia antes del 18 de febrero.

