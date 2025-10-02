Los Cabos lanza primer torneo Bisbee’s infantil de pesca deportiva en alta mar

Del 17 al 20 de octubre, Los Cabos será sede del primer torneo infantil de pesca deportiva Bisbee’s en alta mar, un evento histórico que busca acercar a los más jóvenes al mundo de la pesca deportiva profesional.

Esta será la segunda edición del torneo infantil organizado por Bisbee’s México, pero la primera vez que se realizará en embarcaciones reales en alta mar, gracias al apoyo de empresas locales que facilitaron barcos para los participantes.

“Queremos formar a los nuevos líderes de la pesca deportiva en Los Cabos. Por eso diseñamos un evento completo, con clínicas educativas y la experiencia directa en el mar”, explicó Gonzalo Alamea Camacho, coordinador de pesca deportiva del Bisbee’s.

Este evento se realizará como antesala del Bisbee’s Black & Blue 2025, programado del 20 al 25 de octubre, el cual es reconocido como el torneo de pesca deportiva con la mayor bolsa de premios del mundo, con hasta 5 millones de dólares en premios y la participación estimada de 200 embarcaciones.