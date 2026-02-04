Hospital Vall d’Hebron realiza primer trasplante de cara del mundo con donante de eutanasia

El Hospital Universitario Vall d’Hebron de Barcelona, España, ha hecho historia este lunes 2 de febrero de 2026 al anunciar el éxito del primer trasplante de cara del mundo a partir de una donante que recibió la eutanasia.

La intervención, que duró aproximadamente 24 horas y contó con la participación de un centenar de profesionales, permitió reconstruir el rostro de Carme, una mujer que sufría una necrosis facial grave tras la picadura de un insecto.

Este procedimiento marca un precedente ético y científico global al integrar la Prestación de ayuda para morir (PRAM) con la donación de órganos de alta complejidad.

La paciente receptora, Carme, desarrolló una infección bacteriana masiva en 2024 que derivó en una sepsis y la pérdida de gran parte de sus tejidos faciales, afectando su capacidad para hablar, comer y respirar de forma normal.

Gracias a la generosidad de una donante que decidió donar sus órganos antes de someterse a la eutanasia, el equipo médico liderado por el Dr. Joan-Pere Barret, jefe del Servicio de Cirugía Plástica y Quemados, pudo planificar la cirugía con una precisión inédita mediante modelos digitales 3D, garantizando la compatibilidad absoluta entre ambas personas.

Planificación 3D y Ética: El futuro de la cirugía reconstructiva

La clave de este éxito médico radicó en la capacidad de programación. A diferencia de los trasplantes convencionales que dependen de accidentes o muertes cerebrales repentinas, el uso de un donante por eutanasia permitió al Hospital Vall d’Hebron realizar una planificación virtual exhaustiva.

El equipo de inmunología y microcirugía trabajó coordinadamente para asegurar que la piel, los nervios y los músculos trasplantados recuperen su funcionalidad, permitiendo a la paciente volver a sonreír y desarrollar una vida social plena tras años de aislamiento.

Este hito no es fortuito para el Hospital Vall d’Hebron, institución que en 2010 ya realizó el primer trasplante total de cara en el mundo.

El uso de la eutanasia como fuente de donación ha sido estrictamente supervisado por comités éticos y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) de España.

La legislación española permite que los pacientes que solicitan la muerte asistida puedan ser donantes, lo que en este caso permitió que el proceso quirúrgico se realizara “a la carta”, diseñando guías de corte personalizadas que redujeron los riesgos de rechazo y optimizaron los tiempos de recuperación para Carme.

