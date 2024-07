Primera eliminación en La Casa de los Famosos México: Paola Durante

La noche de este domingo 28 de julio, La Casa de los Famosos México vivió su primera eliminación, y la habitante que obtuvo menos votos por parte del público fue Paola Durante.

Minutos después de abandonar la casa más famosa de México, Durante llegó al foro donde fue recibida por Galilea Montijo.

“Este momento recibimos a la primera eliminada de La Casa de los Famosos México: Paola Durante. Bienvenida Paola, vente. Yo te voy a confesar algo, siéntate, yo estoy segura que mucho público se quedó con ganas de conocerte”, mencionó Montijo.

Tras salir de la casa más famosa de México, Durante agradeció el cariño del público y destacó que le costó mucho trabajo adaptarse a la dinámica del reality show.

La modelo y conductora también tuvo un emotivo reencuentro con su hija, quien le expresó su orgullo mientras ambas se abrazaban entre lágrimas.

“Yo creo que la gente no me alcanzó a conocer, fui la última, todos ya habían hablado con su público. Me costó mucho trabajo, me removió muchas cosas, el ver a Mario, pensé que estaba lista. Me enseñó muchas cosas La Casa de los Famosos México, que soy muy valiente”, expresó.