Primera nevada azota Nueva York: alertas por efecto lago, frío extremo y acumulaciones de hasta 12 pulgadas

El invierno llegó oficialmente a Nueva York. El Servicio Meteorológico Nacional (NWS, por sus siglas en inglés) emitió alertas por la primera nevada significativa de la temporada 2025-2026, que impactará principalmente el oeste y centro del estado, con acumulaciones que podrían superar las 12 pulgadas en algunas zonas y temperaturas gélidas que pondrán a prueba la infraestructura y la movilidad regional.

El fenómeno estará impulsado por un frente frío ártico que ingresará desde Canadá durante la noche del domingo, convirtiendo la lluvia en nieve a medida que avance sobre el territorio neoyorquino. El sistema traerá consigo ráfagas de viento, reducción drástica de visibilidad y una sensación térmica que descenderá hasta los 10 grados Fahrenheit (–12 °C), condiciones que podrían prolongarse hasta el martes.

Las áreas más afectadas por el efecto lago, especialmente las ubicadas al oeste y centro del estado, como Buffalo, Watertown y Syracuse, enfrentarán el mayor impacto. Las masas de aire frío que cruzan sobre los lagos Erie y Ontario provocarán nevadas intensas y persistentes, una característica clásica del invierno neoyorquino, donde la humedad y el viento crean verdaderos muros de nieve sobre regiones específicas.

Según el NWS, las acumulaciones más significativas se concentrarán a lo largo de la Cordillera de Chautauqua y la Meseta de Tug Hill, donde el viento y la humedad generarán un entorno ideal para tormentas prolongadas. Mientras tanto, otras zonas del estado, fuera del alcance directo del efecto lago, experimentarán nevadas intermitentes y acumulaciones menores.

Ante la inminente ola de frío, el gobierno estatal activó el protocolo “Código Azul”, una medida de emergencia que obliga a los distritos locales de servicios sociales a ofrecer refugio temporal a todas las personas sin hogar y extender los horarios de los albergues. Este programa busca evitar muertes por hipotermia y proteger a los sectores más vulnerables durante las noches más frías.

Las autoridades advirtieron además que la combinación de nieve, hielo y viento podría complicar la movilidad en carreteras, aeropuertos y zonas rurales. Se recomienda a la población evitar viajes innecesarios, mantener provisiones básicas y seguir los reportes meteorológicos oficiales. Las brigadas de limpieza y mantenimiento vial ya se preparan con esparcidores de sal y maquinaria pesada para mitigar los efectos del temporal.

Esta primera nevada marca el inicio formal del invierno meteorológico en Nueva York, un estado acostumbrado a enfrentar sistemas invernales severos cada año, aunque el adelanto y la intensidad del evento han sorprendido a muchos residentes. El NWS subraya que el sistema podría intensificarse en las próximas horas, y no se descarta la emisión de nuevas alertas conforme cambien las condiciones atmosféricas.

