Se registra la primer nevada de la temporada en México y anuncian más caída de nieve ¿dónde?

El Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada (Baja California), se vistió de blanco este 18 de noviembre: allí se reportó la primera nevada de la temporada invernal, según informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las imágenes difundidas por la Conanp y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran árboles y suelo completamente cubiertos por nieve, un fenómeno poco frecuente que marca el inicio del periodo más frío del año.

¿Por qué ocurrió?

De acuerdo con el SMN y otras autoridades meteorológicas, la nevada obedece al paso del frente frío número 15, el cual se combina con una vaguada polar, corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ha generado un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos fuertes y condiciones invernales.

LEER MÁS: Entregan las primeras 80 viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” en Tabasco

¿Dónde podría nevar más?

Según el pronóstico del SMN, se esperan más nevadas o aguanieve en las próximas horas o días en varias zonas serranas del noroeste del país:

Baja California (Sierra San Pedro Mártir entre ellas)

Sonora , especialmente en sus sierras.

Chihuahua , donde también se pronostican temperaturas muy bajas y vientos intensos.

Durango, con mínimas por debajo de -5 °C en zonas montañosas.

Adicionalmente, se prevé la llegada de otro sistema frío, el Frente Frío 16, que podría reforzar las condiciones para más nevadas.

LEER MÁS: ¿Tienes entre 18 y 29 años y quieres trabajar pocas horas? Aquí la solución

Recomendaciones y precauciones

Se prevén heladas en las madrugadas, por lo que el SMN pide extremar precauciones.

Es recomendable abrigarse bien, especialmente en zonas altas donde la temperatura podría bajar hasta -10 °C.

Se pide a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar medidas para protegerse del viento y frío intenso.

Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.