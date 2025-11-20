Tribuna - © Copyright Tribuna. Reservados todos los derechos.

Jueves 20 de Noviembre, 2025
HomeNacionalSe registra la primer nevada de la temporada en México y anuncian más caída de nieve ¿dónde?
Nacional

Se registra la primer nevada de la temporada en México y anuncian más caída de nieve ¿dónde?

La primera nevada de la temporada se registró en la Sierra San Pedro Mártir y autoridades anticipan más eventos similares en zonas del norte del país.
Stephany Ruiz Arce
20 noviembre, 2025
0
27
Nieve

FOTO: Redes Sociales

El Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada (Baja California), se vistió de blanco este 18 de noviembre: allí se reportó la primera nevada de la temporada invernal, según informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).

Las imágenes difundidas por la Conanp y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran árboles y suelo completamente cubiertos por nieve, un fenómeno poco frecuente que marca el inicio del periodo más frío del año.

¿Por qué ocurrió?

De acuerdo con el SMN y otras autoridades meteorológicas, la nevada obedece al paso del frente frío número 15, el cual se combina con una vaguada polar, corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ha generado un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos fuertes y condiciones invernales.

LEER MÁS: Entregan las primeras 80 viviendas del programa “Vivienda para el Bienestar” en Tabasco

¿Dónde podría nevar más?

Según el pronóstico del SMN, se esperan más nevadas o aguanieve en las próximas horas o días en varias zonas serranas del noroeste del país:

  • Baja California (Sierra San Pedro Mártir entre ellas)

  • Sonora, especialmente en sus sierras.

  • Chihuahua, donde también se pronostican temperaturas muy bajas y vientos intensos.

  • Durango, con mínimas por debajo de -5 °C en zonas montañosas.

Adicionalmente, se prevé la llegada de otro sistema frío, el Frente Frío 16, que podría reforzar las condiciones para más nevadas.

LEER MÁS: ¿Tienes entre 18 y 29 años y quieres trabajar pocas horas? Aquí la solución

Recomendaciones y precauciones

  • Se prevén heladas en las madrugadas, por lo que el SMN pide extremar precauciones.

  • Es recomendable abrigarse bien, especialmente en zonas altas donde la temperatura podría bajar hasta -10 °C. 

  • Se pide a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar medidas para protegerse del viento y frío intenso.

👉 Únete a nuestro canal de WhatsApp y recibe las noticias al momento. Da clic AQUÍ.

Botón para suscribirse a tribuna de Méxio en Google News
EtiquetasSMN
Articulo anterior

¡Casi 500 Millones! Multa histórica a Meta por extraer datos ilegalmente en ...

Siguiente articulo

Rut de la Fuente Velázquez: un ascenso que confirma el liderazgo femenino ...