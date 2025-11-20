Se registra la primer nevada de la temporada en México y anuncian más caída de nieve ¿dónde?
El Parque Nacional Sierra San Pedro Mártir, en Ensenada (Baja California), se vistió de blanco este 18 de noviembre: allí se reportó la primera nevada de la temporada invernal, según informó la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp).
Las imágenes difundidas por la Conanp y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) muestran árboles y suelo completamente cubiertos por nieve, un fenómeno poco frecuente que marca el inicio del periodo más frío del año.
¿Por qué ocurrió?
De acuerdo con el SMN y otras autoridades meteorológicas, la nevada obedece al paso del frente frío número 15, el cual se combina con una vaguada polar, corrientes en chorro polar y subtropical, lo que ha generado un marcado descenso de temperaturas, lluvias, vientos fuertes y condiciones invernales.
¿Dónde podría nevar más?
Según el pronóstico del SMN, se esperan más nevadas o aguanieve en las próximas horas o días en varias zonas serranas del noroeste del país:
-
Baja California (Sierra San Pedro Mártir entre ellas)
-
Sonora, especialmente en sus sierras.
-
Chihuahua, donde también se pronostican temperaturas muy bajas y vientos intensos.
-
Durango, con mínimas por debajo de -5 °C en zonas montañosas.
Adicionalmente, se prevé la llegada de otro sistema frío, el Frente Frío 16, que podría reforzar las condiciones para más nevadas.
Recomendaciones y precauciones
-
Se prevén heladas en las madrugadas, por lo que el SMN pide extremar precauciones.
-
Es recomendable abrigarse bien, especialmente en zonas altas donde la temperatura podría bajar hasta -10 °C.
-
Se pide a la población mantenerse informada a través de fuentes oficiales y tomar medidas para protegerse del viento y frío intenso.
