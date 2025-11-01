Colocan la primera piedra de la Casa Cuna Los Cabos “Rayitos del Sol”

Con la colocación de la primera piedra de la Casa Cuna Los Cabos – Casa Hogar “Rayitos del Sol” , el municipio dio un paso firme hacia la protección y atención integral de la niñez en situación de vulnerabilidad .

“ Vamos a darlo todo, con toda el alma ”, expresó la presidenta honoraria del Sistema Municipal DIF, Sol Delgado Moreno , al destacar que la Casa Cuna Los Cabos será “un hogar en toda la extensión de su significado”.

El nuevo espacio, ubicado en la colonia Monte Real de San José del Cabo , ofrecerá un entorno digno, seguro y de calidad para niñas, niños y adolescentes.

Un proyecto con sentido social y humano.

El acto estuvo encabezado por el gobernador Víctor Manuel Castro Cosío , la presidenta del DIF Estatal Patricia López Navarro y el alcalde Christian Agúndez Gómez , junto a Sol Delgado Moreno , quienes colocaron la primera piedra del inmueble.

El proyecto es resultado del trabajo conjunto entre el Gobierno Municipal, el Sistema DIF Los Cabos y el Gobierno del Estado , con el respaldo de Grupo Brisas , empresa encargada de su ejecución.

Durante su mensaje, Sol Delgado Moreno agradeció a quienes hicieron posible el inicio de la obra y enfatizó que la Casa Cuna Los Cabos representa esperanza, unión y compromiso social :

“Aquí crecerán niñas y niños que merecen una vida digna y llena de oportunidades. Este será un verdadero hogar donde se construirá el futuro de una sociedad más empática y responsable”.

Compromiso compartido

El alcalde Christian Agúndez Gómez resaltó que la Casa Cuna Los Cabos refleja el compromiso del Gobierno Municipal con la protección de la niñez y el fortalecimiento de las políticas sociales en beneficio de las familias cabeñas.

Por su parte, el gobernador Víctor Castro Cosío reconoció la voluntad del Ayuntamiento y del sector privado para materializar un espacio que fortalecerá la asistencia social y la atención a la niñez .

Durante el evento se firmó un convenio de colaboración entre el Gobierno del Estado, el Municipio y Grupo Brisas , encabezado por Antonio Cosío Pando , quien refrendó el compromiso empresarial con el bienestar de las familias de Los Cabos.