Revelan las primeras imágenes de los restos del Titán

Pelagic Research Services, la compañía canadiense responsable de la operación, informó que el vehículo operado de forma remota Odysseus, a bordo del barco Polar Prince, recuperó los restos del submarino en el fondo del Atlántico.

El esperado viaje del submarino Titán para visitar los restos del famoso Titanic terminó en tragedia cuando el sumergible sufrió fuertes daños y finalmente implosionó, resultando en la pérdida de todas las vidas a bordo.

Las imágenes publicadas por CBC muestran la proa del Titán en relativo buen estado, con un pequeño ojo de buey que parece haber perdido su cubierta transparente.

Además, se ha descargado una sección de la maquinaria trasera del submarino, revelando una zona de grandes dimensiones fabricada con titanio y fibra de carbono.

